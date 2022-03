Cavaleiro da Lua nem estreou e já quebrou recorde do Marvel Studios

Cavaleiro da Lua quebrou um recorde do Marvel Studios. Foi a produção que menos precisou de refilmagens entre todas do MCU.

Em uma entrevista compartilhada pelo Comic Book, o diretor Mohamed Diab disse que a equipe ensaiou tanto que praticamente tudo ficou bem realizado uma vez que as gravações terminaram.

“Tenho que agradecer à Marvel pela liberdade que nos deram. Eles nos deram a chance de desenvolver a série da maneira que queríamos. Todo mundo da equipe deu tudo por esse projeto.”

“Também devo dizer que temos o recorde de menos refilmagens na história da Marvel, porque ensaiamos muito.”

Refilmagens acontecem muito na Marvel

As refilmagens são um assunto polêmico na indústria, porque muitas vezes elas são usadas pelos estúdios para alterar drasticamente uma produção.

No entanto, elas são mais comuns do que muitas pessoas pensam, porque nem tudo fica do jeito ideal durante as gravações principais.

Cavaleiro da Lua, da Marvel, chega ao Disney+ em 30 de março de 2022.

