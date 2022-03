Cavaleiro da Lua: Psiquiatra foi contratado para série da Marvel

O trabalho dos psiquiatras também está tendo sua importância mostrada nos bastidores do MCU.

Cavaleiro da Lua, próxima série da Marvel para o Disney+, contratou um psiquiatra para ajudar o elenco e a equipe a entender melhor o Transtorno Dissociativo de Identidade (DID), condição psicológica de um dos personagens centrais.

A saúde mental é uma questão altamente sensível e, quando representada na ficção, precisa ser abordada com os devidos cuidados para não espalhar desinformação. Para garantir que tudo fosse narrado da forma mais precisa possível, a Marvel contratou o Dr. Paul Puri.

Puri, além de psiquiatra certificado, também é roteirista de TV e costuma trabalhar como consultor para programas e noticiários relacionados a saúde mental, incluindo Breaking Bad e Better Call Saul em seu currículo.

Cavaleiro da Lua está chegando

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso. Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.