Cavaleiro da Lua: Série tem semelhanças com WandaVision

De acordo com Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, a série do Cavaleiro da Lua é bastante semelhante com WandaVision.

O produtor comentou sobre o assunto em uma entrevista compartilhada pelo Comic Book.

“É uma série muito misteriosa e o público está junto com o personagem principal. Ele acorda de manhã e luta para descobrir o que está acontecendo com ele.”

Abordagem parecida com WandaVision

“O público está com ele nessa jornada ao longo dos episódios. Para nós, é algo muito divertido. É uma série parecida com WandaVision, pois algo é descoberto a cada episódio.”

“Viajamos nessa jornada junto com o personagem principal.”

A série do Cavaleiro da Lua chega ao Disney+ em 30 de março de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.