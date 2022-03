Cavaleiro da Lua tem questão que quase todos os críticos concordam

Cavaleiro da Lua estreia dia 30 de março no catálogo do Disney+, que segue expandindo o Universo Cinematográfico Marvel também pela plataforma de streaming.

A imprensa já teve acesso aos primeiros episódios da série, e as críticas concordam em uma coisa: ela abre as portas para que a Marvel aposte em mais ousadias em seus próximos projetos.

Após o fim da Saga do Infinito, vimos a Marvel expandindo seus horizontes com filmes mais puxados para o drama, como Os Eternos, e agora para o horror e magia, com o futuro Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. What If…?, do Disney+, também ousou ao misturar estilos e narrativas, e parece que Cavaleiro da Lua também sai da caixinha do convencional.

Com uma classificação de 76% no Rotten Tomatoes e críticas predominantemente positivas, além dos elogios ao desempenho de Oscar Isaac no papel principal, as resenhas afirmam que Cavaleiro da Lua é diferente de qualquer projeto anterior do MCU.

Para Tom Power, do TechRadar, por exemplo, é “o projeto mais criativo da Marvel de todos os tempos”, enquanto Paul Bradshaw, da NME, descreveu Cavaleiro da Lua como “a melhor série da Marvel até agora”.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua, alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.