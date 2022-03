Chefe de Bridgerton explica por que 2ª temporada tem poucas cenas de sexo

A primeira temporada de Bridgerton conta com diversas cenas de sexo, especialmente entre Daphne e Simon. A segunda, no entanto, conta com menos dessas sequências e o criador da série da Netflix explicou o porquê.

Chris Van Dusen explicou (via Express) que tais cenas precisam servir a história do seriado e não existem gratuitamente dentro dele.

“Nunca foi sobre quantidade para nós”, disse ele na coletiva de imprensa do programa em Londres. “Nossa abordagem acerca da intimidade na série é a mesma da primeira temporada, e isso é porque usamos essas cenas íntimas para contar uma história e levar a trama adiante”.

Chris sustentou: “Nós nunca fizemos uma cena de sexo só por fazer, e acho que nunca faremos. Tudo serve a um propósito maior, e é uma história diferente nesta temporada. São personagens diferentes”.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.