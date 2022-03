Chefe de The Good Doctor indica futuro da relação de Shaun e Lea

Alerta de spoilers

The Good Doctor entrou em hiato em momento trágico, com Shaun terminando com Lea após a morte do bebê de uma paciente. Parece, no entanto, que eles ainda podem continuar juntos.

O showrunner da série, David Shore, indicou uma possível reconciliação entre os dois, dizendo que Shaun ainda lida com a morte do bebê de forma mais dura que os outros.

“Todo mundo está se recuperando da morte do bebê – e é claro que Shaun está sentindo mais o peso. Ele não diz simplesmente: ‘Eu estava chateado. Vamos seguir em frente'”, disse Shore à Entertainment Weekly.

“Ele pensa, ‘Eu estava chateado por uma razão. Você [Lea] me decepcionou. Você fez errado, e você tem que consertar isso’. E então ela pode consertar isso? Ela pode corrigir isso?”, continuou o showrunner. “Será que alguma coisa será suficiente? E o que isso diz sobre Shaun, e o que isso diz sobre Lea?”.

David Shore ainda disse que “sempre há esperança” sobre o relacionamento de Shaun e Lea sobreviver.

Astro de The Good Doctor se casou em segredo

Freddie Highmore, astro de The Good Doctor e Motel Bates, está casado. Em entrevista ao Jimmy Kimmel, o famoso disse que se casou em segredo, mas não comentou quem é a esposa.

Conhecido em Hollywood desde a infância, o ator mantém a vida pessoal privada. O astro de The Good Doctor, por exemplo, tem conta no Instagram, mas não publica absolutamente nada.

A declaração, inclusive, só foi feita após Kimmel notar uma aliança no dedo de Highmore. Foi quando o ator esclareceu toda situação.

“Sim, é uma aliança de casamento. Sim, eu me casei. É engraçado, comecei a usar a aliança e as pessoas passaram a me perguntar se estou casado, então é melhor eu esclarecer as coisas”, declarou o astro.

A única dica do ator de Shaun em The Good Doctor é que a esposa dele é britânica. Abaixo, há o vídeo em que o artista confirma o casamento.

The Good Doctor está no Globoplay e no canal Sony.