Chefe de The Walking Dead explica o novo Negan

Alerta de spoilers

The Walking Dead trouxe uma grande mudança no arco de Negan. Ele está com novo grupo e a showrunner Angela Kang explicou o porquê disso.

Aproximadamente seis meses se passaram desde que Negan deixou o grupo de Maggie. No 13º episódio da 11ª temporada vemos uma nova versão do personagem junto do grupo de Annie em Riverbend.

Explicando o novo Negan no Talking Dead, a showrunner Angela Kang disse que o ex-vilão está buscando seu novo começo com os moradores de Riverbend.

“Quando deixamos Negan, ele foi embora e deixou Maggie, realmente sentimos que estava terminando o arco de ‘quero me juntar a vocês agora, quero fazer parte desse grupo, deixe-me me redimir, deixe provar a mim mesmo. Tudo realmente mudou quando Maggie voltou”, disse Kang. “Eu acho que se você é Negan, por que você confiaria em Maggie depois do que ela fez no Meridian? Mas sabemos que Negan é um animal social, ele realmente gosta de ter pessoas para conversar, então nos sentimos como se ele se encaixasse em um grupo”.

“Ele provavelmente rapidamente se tornaria inestimável para algumas pessoas”, explicou Kang. “Parecia que se ele se encaixasse em um grupo completamente diferente e não houvesse bagagem lá, ele realmente está em um espaço de cabeça diferente, onde percebe: ‘Se eu puder começar do zero, posso fazer algumas escolhas que são diferentes desta vez? Posso? Eu posso mudar?'”.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

