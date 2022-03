Cobra Kai pode acabar com rivalidade e iniciar outra na 5ª temporada

Cobra Kai pode terminar uma rivalidade na Netflix para começar outra no universo de Karatê Kid. Tudo indica que Sam e Tory devem parar de brigar na quinta temporada.

Após brigas fortes, a rivalidade de Sam e Tory atingiu uma nova fase na quarta temporada. As duas continuaram se sabotando, mas de uma forma menos violento.

Continua depois da publicidade

A família de Sam, ao mesmo tempo, passou a entender a realidade de Tory. O fim da rivalidade é indicado quando a aluna do Cobra Kai descobre o que Terry Silver fez para ganhar o Torneio Regional.

Isso pode levar Tory rever as atitudes dela, ao mesmo tempo que Sam pode ser alguém para a campeã pedir ajuda.

No lado do caratê, as duas podem se tornar rivais de Devon. A estudante de Johnny Lawrence se mostra focada no esporte e com o objetivo de se tornar a grande campeã.

Isso pode criar uma rivalidade diferente em Cobra Kai, com as duas personagens buscando recuperar o destaque com o surgimento de Devon. A nova lutadora, inclusive, mostra ter uma personalidade forte.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.