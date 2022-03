Commonwealth pode passar por revolução em The Walking Dead

Atenção: muitos spoilers da temporada final de The Walking Dead logo abaixo!

The Walking Dead está em sua última temporada, mas ainda não acabou e muita coisa ainda pode rolar na série, incluindo uma revolução.

Nos quadrinhos, vimos que a história de Rick termina com ele se rebelando contra o governo falho da Commonwealth. Sabemos que Rick já não está mais entre nós na versão televisiva, mas o que vimos no episódio 10 da 11ª temporada dá esperanças aos fãs para que que essa revolução anti-Commonwealth também aconteça no live-action.

O episódio mostrou algumas pistas sutis de que o povo de Commonwealth pode estar se preparando para atacar sua líder, Pamela Milton, após mudanças que não são do agrado da comunidade, como o uso do dólar americano como moeda e a falta de qualidade no sistema de saúde.

Mas as coisas tendem a piorar ainda mais:

Uma rebelião está próxima

O grande conflito se deu no final do episódio, quando um baile de máscaras de Halloween exclusivo para a elite e os poderosos da Commonwealth mostra com grande clareza a desigualdade que está se infiltrando na comunidade. Um soldado chamado Tyler confronta Pamela, afirmando que ela é injusta com o povo e desmerece os cidadãos de classe baixa.

Nesta cena, Tyler está com uma faca na garganta de Stephanie, mas Pamela finge preocupação com suas palavras, agindo para não causar uma comoção ainda maior entre seus convidados. Tyler é capturado por Daryl e preso, mas não sem antes dize a Pamela que se livrar dele não mudará nada, pois há milhares de pessoas nesta causa.

Inclusive, tudo indica que Stephanie também estará nesta rebelião, já que ao ser atacada por Tyler ela sussurra ao rapaz que é uma deles.

Para saber mais, precisaremos continuar assistindo à última temporada de The Walking Dead.