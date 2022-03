Conta de The Boys no Twitter começa treta com Imagine Dragons

The Boys e Imagine Dragon se alfinetaram algumas vezes no Twitter, a fim de promover não apenas a nova temporada da série do Amazon Prime Video, como o novo single da banda, Bones.

Tudo começou com a publicação de um pôster da 3ª temporada de The Boys no Twitter oficial da série. A conta de Imagine Dragons respondeu: “em breve?”.

Depois disso, a banda publicou um trecho do clipe de Bones e The Boys respondeu: “Vocês se importam? Estamos tentando lançar arte nova aqui”.

Em seguida, a conta de Imagine Dragons publicou uma imagem com os integrantes da banda com molhos brilhantes, como Billy no pôster da série.

Depois disso, a capa do single Bones foi recriada por The Boys, mas na mão do esqueleto vemos uma versão vermelha do capacete do Black Noir. No fim, o trailer de The Boys foi lançado e conta justamente com a música Bones como trilha sonora.

Veja a interação entre a banda e a série, abaixo.

You mind? We’re trying to launch some new art here — THE BOYS (@TheBoysTV) March 11, 2022

Noir made some cover art for the teaser, and we have to admit he did a bang up job. pic.twitter.com/GAg63dN1Cn — THE BOYS (@TheBoysTV) March 12, 2022

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.