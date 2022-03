Coringa da série Batwoman é detonado por fãs e ator rebate críticas

Nick Creegan, que interpreta Marquis Jet em Batwoman, revelou ter sido vítima de ataques por parte de alguns “fãs”. Foi confirmado que Jet é o Coringa da série e, enquanto a reação foi majoritariamente positiva, alguns não gostaram disso.

O astro conversou com o Digital Spy e disse que a reação ao personagem dele tem sido “incrível” para ele, embora existam alguns contrários à escalação dele.

“Há esse cabo de guerra entre os diferentes tipos de fãs, porque mesmo que eles odeiem o que Marquis está fazendo, ainda há uma parte deles que diz: ‘Droga, esse cara é legal. Eu gosto dele por algum motivo. Eu sou louco por gostar dele? Eu não sei como me sentir'”.

“Foi incrível ver as brincadeiras entre os fãs que sempre torceram pelo Bat-esquadrão, não importa o quê, em comparação com as pessoas que amam o bandido. Acabei sentindo muito apoio de todos tipos de comunidades”.

Nick Creegan disse que estava nervoso especialmente acerca da opinião dos fãs dos quadrinhos, que, segundo ele, são mais difíceis de agradar.

“A resposta dos fãs reais de quadrinhos – aqueles que sabem tudo sobre esses personagens. Isso é o que eu estava mais nervoso, porque eu sinto que são aqueles que realmente ditam se você está fazendo justiça ou não, sabe? Esses fãs são um grupo difícil de agradar”.

A estrela continuou explicando que, embora seja “principalmente amor”, houve alguma negatividade na mistura, infelizmente – embora ele tenha lidado com isso da maneira mais elegante possível.

“Quero dizer, eu realmente recebi alguns e-mails dos quais eu ri”, disse ele. “Houve um cara que aleatoriamente… O título do e-mail era como: ‘Coringa!’ E então ele disse: ‘F*da-se, você não é o Coringa’.

“E eu fiquei tipo, ‘Caramba cara. Espero que você tenha um dia melhor [risos]. Agradeço por assistir”, disse o ator de Batwoman.

História de Batwoman continua na terceira temporada

Após duas primeiras temporadas movimentadas, Batwoman poderá ter uma continuidade com a protagonista no terceiro ano. Como se sabe, a primeira estrela do show foi Ruby Rose.

Porém, a atriz decidiu deixar o papel Kate Kane, a primeira Batwoman. Com isso, Javicia Leslie se tornou a protagonista do seriado do Arrowverso na DC.

Batwoman tem exibição da terceira temporada nos Estados Unidos. Enquanto isso, as duas primeiras temporadas estão no HBO Max no Brasil.