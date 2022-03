Criador de Bridgerton explica por que abandonou a série

Chris Van Dusen, showrunner de Bridgerton, falou brevemente om o Digital Spy sobre sua decisão de se afastar da série da Netflix após a segunda temporada:

“Bridgerton sempre terá um lugar especial no meu coração. série de todos os tempos é algo de que estou incrivelmente orgulhoso, e algo de que sempre estarei incrivelmente orgulhoso. Mas no final do dia, você sabe, era hora de eu seguir em frente e, esperançosamente, criar essa magia novamente, em um futuro próximo”, conta.

Ele também aproveitou o momento para falar sobre seus futuros projetos: “Estou trabalhando em alguns projetos agora. Acabei de anunciar que estou adaptando um livro chamado Os Dois Morrem no Final com o autor Adam Silvera, e esse é um livro adorável, lindo, devastador, mas ainda edificante sobre um romance queer. Eu realmente queria mergulhar nesse mundo. É algo que venho perseguindo há muito tempo. E estou muito animado por trabalhar com o autor do livro”.

Mas revela que continuará envolvido na terceira temporada de Bridgerton: “Continuarei como produtor executivo do programa. Estou muito orgulhoso do programa e esse programa sempre terá um lugar especial no meu coração, e estou mais do que feliz em sempre apoiá-lo de qualquer maneira que puder.”

Mais sobre Bridgerton

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.