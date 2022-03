Criador de Cavaleiro da Lua confirma aparição de personagem secreto da Marvel

Cavaleiro da Lua chegou ao Disney+ e o criador da série, Jeremy Slater, confirmou que um personagem misterioso é uma importante figura dos quadrinhos do herói da Marvel.

No primeiro episódio, vemos um homem dourado, cuja identidade até o momento é desconhecida, mas os créditos finais identificam-no como Crawley, interpretado por Shaun Scott.

Jeremy Slater viu um tuite de um fã apontando isso e logo comentou: “Okay, eu menti um pouco. Nós temos um Crawley”.

Nos quadrinhos, Bertrand Crawley tem conhecimento do submundo do crime e passa a agir como informante e aliado do Cavaleiro da Lua.

Graças a Crawley, o herói consegue impedir diversos criminosos e até assassinos em série na cidade.

Veja o tuite do criador de Cavaleiro da Lua, abaixo.

Okay, I lied a little. We’ve got a Crawley. https://t.co/E9gSF7pxOX — Jeremy Slater (@jerslater) March 30, 2022

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu.

Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.