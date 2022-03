Criador de Game of Thrones provoca fãs sobre data de estreia do spin-off

Está acontecendo! George R.R. Martin disse que a data de lançamento da tão esperada nova série da HBO Max, House of the Dragon será revelada em breve!

Game of Thrones estreou em 2011 na programação da HBO e revolucionou o cenário, se transformando em um verdadeiro sucesso de audiência e de crítica que, infelizmente, já chegou ao fim há quase três anos.

No entanto, os fãs não ficaram órfãos da produção por muito tempo, visto que a primeira série derivada da franquia, House of the Dragon, deve estrear ainda neste ano pela HBO.

George R.R. Martin, que assina os livros que deram origem ao filme, deixa os fãs ainda mais ansioso com um recente post em seu site oficial, onde escreve: Muitos de vocês que estão lendo isso são fãs de fantasia, eu sei. Esperando por WINDS OF WINTER, eu sei, eu sei… mas também ansioso pelos novos programas de TV. RINGS OF POWER em 2 de setembro, e HOUSE OF THE DRAGON em… bem, você saberá em breve.”

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.