Criador de La Casa de Papel revela surpreendente nova série na Netflix

Alex Pina, criador de La Casa de Papel, terminou seu trabalho com o sucesso espanhol, mas não com a Netflix!

Segundo observado pelo The Hollywood Reporter, o executivo de TV renovou seu acordo com a plataforma de streaming para a produção de uma nova série.

A novidade ainda não tem título, mas Pina revelou que é baseada em relatórios que alegam que espanhóis ricos estavam construindo bunkers subterrâneos por causa da pandemia.

Ele comenta: “Alguns dos novos abrigos que estavam sendo construídos eram casas de luxo no subsolo. Até 15 andares abaixo, com serviços exclusivos, como cinema, piscina, spa, academia e jardins comuns, com água e comida para sobreviver mais de cinco anos.”

Pina continua: “Uma comunidade subterrânea para 75 pessoas. E então pensamos em como seria a vida lá. Relações sociais, familiares e românticas, em um abrigo subterrâneo para o qual eles fugiram apressadamente e exclusivamente.”

Mais projetos de Pina na Netflix

Além disso, Pina também está trabalhando em Berlin, uma série em spin-off de La Casa de Papel que mostrará as origens do personagem de mesmo nome.

A versão coreana do sucesso, Money Heist: Korea — Joint Economic Area, também está a caminho da Netflix. Ainda não há data de estreia, mas o lançamento deve acontecer ainda neste ano.

Enquanto isso, as cinco temporadas oficiais de La Casa de Papel seguem disponíveis na plataforma de streaming.