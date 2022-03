Criador de série cancelada pela Netflix desabafa: “Decepção, mágoa e angústia”

Kenny Ortega, criador e produtor executivo de Julie and the Phantoms, desabafou sobre o cancelamento da série da Netflix.

A notícia foi dada em dezembro e fãs ao redor do mundo passaram a clamar para que a série seja salvo. Uma petição no Change já conta com mais de 179 mil assinaturas, mas não surtiu efeito ainda.

Falando à People, o produtor se abriu sobre o quão tocado ele está pela devoção dos fãs.

“Tive muita sorte nas últimas duas décadas, e consegui acumular uma base de fãs”, disse o criador de Julie and the Phantoms. “Para todos os lugares que eu viajasse, não importa onde eu estivesse, seja de férias ou a negócios, alguém me encontrava para me lembrar que eles viram Julie and the Phantoms e que eles gostaram”.

“Houve decepção, houve mágoa e angústia. E então eu meio que disse: ‘Olha, o que vem a seguir, se não for um tipo de vida após a morte para Julie, vocês sempre estarão no meu coração, vocês ‘estarão sempre em meus pensamentos e continuarei a fazer programas com vocês em mente'”.

Mais sobre Julie and the Phantoms

Como o nome indica, Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) gira em torno da protagonista e os três fantasmas com quem ela faz amizade.

Tudo começa com Julie encontrando um velho CD da banda Sunset Curve. Quando ela coloca o CD para tocar, três membros da banda são liberados do limbo, onde permaneceram por 25 anos. Depois de muitos gritos, Julie e os fantasmas descobrem que há algo único no vínculo entre eles, e isso parece estar ligado à música.

Julie não consegue tocar música desde que perdeu sua mãe e os fantasmas, por razões óbvias, também não conseguem. Isso muda ao redor da protagonista e eles conseguem se tornar visíveis aos outros, quando estão perto da garota.

Não se trata, contudo, de uma ideia original de Ortega. Julie e os Fantasmas (Julie and the Phantoms) é o remake da série brasileira de mesmo nome, que foi exibida na Rede Bandeirantes e na Nickelodeon em 2011 e 2012.

A original foi criada por Fabio Danesi, Paula Knudsen e Tiago Mello, e escrita por Fabio Danesi. Nela, a personagem principal é vivida por Mariana Lessa.

Julie and the Phantoms, assim, fica com uma temporada na Netflix.