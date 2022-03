Criadora de Grey’s Anatomy e Inventando Anna tem nova série na Netflix

A Netflix adquiriu a nova série de mistério e assassinato de Shonda Rhimes, ciradora de Grey’s Anatomy e Inventando Anna.

The Residence é a nova série, que será produzida internamente na Netflix, com o criador de For the People, Paul William Davies.

Ao todo serão oito episódios no formato de whodunit (muitos suspeitos em um local, com um deles sendo o culpado, no estilo de Agatha Christie).

Trata-se de uma adaptação de The Residence: Inside the Private World of the White House, de Kate Anderson Bower, conforme o THR.

O livro de não-ficção detalha relatos em primeira mão da extensa equipe de empregadas e mordomos trabalhadores que servem os inquilinos da Casa Branca e seus convidados muito importantes. A nova série de Rhimes colocará um assassinato no centro deste mundo.

Não há data de estreia para a nova série de Shonda Rhimes na Netflix.

Realidade e ficção em Inventando Anna

Em um papo com o podcast Inventing Anna: The Official Podcast, Shonda Rhimes comparou o time de roteiristas da série com os jornalistas que investigaram a história real de Anna Sorokin.

“Foi muito divertido! Todos vieram com seus próprios pontos de vista, suas próprias ideias. E nós discutimos muito antes de criar esse projeto fabuloso”, afirmou a showrunner.

Segundo Rhimes, era essencial manter a história real separada dos fatos inventados por Anna e de decisões narrativas da própria série.

“Nós contratamos um incrível pesquisador, o que trouxe um efeito extraordinário, já que estávamos contando uma história baseada em fatos. Precisávamos de alguém para construir uma extensa linha do tempo”, explicou Shonda.

O pesquisador em questão sabia de todos os detalhes sobre a trajetória de Anna Delvey, e havia lido todas as transcrições do julgamento da golpista.

“Em relação às coisas que inventamos, a nossa intenção nunca foi acidentalmente ficcionalizar momentos da série, mas trazer intencionalmente aspectos fictícios a eventos que realmente aconteceram”, afirmou a produtora.

Na trama de Inventando Anna, a jornalista Vivian Kent, interpretada por Anna Chlumsky, cria uma parede de evidência para rastrear a história de Anna – algo que também aconteceu na produção da série.

“Nõs também tínhamos uma parede. Era a nossa ‘parede de escalação’. Nela, colocávamos todas as fotos da Anna, todas as ‘Annas’ diferentes que existiam. E aí, também criamos uma parede com os personagens baseados em pessoas reais e os personagens fictícios, criados pela junção de outras pessoas”, concluiu a produtora.

Todos os episódios de Inventando Anna, de Shonda Rhimes, já estão disponíveis na Netflix.