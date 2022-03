Criadores de Game of Thrones revelam se voltariam para House of the Dragon

Game of Thrones vai ganhar uma nova série na HBO, intitulada House of the Dragon, que será focada na família Targaryen. Ela não terá envolvimento de David Benioff e D.B. Weiss, que criaram o seriado original e eles revelaram se podem voltar no futuro.

Weiss conversou com o Entertainment Weekly e disse que, apesar de terem gostado do período à frente de Game of Thrones, esse capítulo parece ter se encerrado.

“No geral, estávamos fazendo essa série por, provavelmente, 11 anos”, começou Weiss.

“Foi a melhor década de nossas vidas. Ainda parece um pouco como um sonho, mas chegamos a um ponto em que ficou bem claro para nós que tínhamos chegado ao fim do que fazia sentido para nós estarmos envolvidos”, continuou o produtor.

“Parecia que, para nós, era hora de seguir em frente e ficar empolgados e aterrorizados em construir outra coisa – construir muitas outras coisas”, concluiu o criador de Game of Thrones.

Emma D’Arcy e Matt Smith em House of the Dragon

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.