Darth Vader retorna em imagem oficial de Obi-Wan Kenobi

Darth Vader vai voltar na série Obi-Wan Kenobi, do Disney+, e a EW divulgou a primeira imagem oficial do icônico vilão no seriado de Star Wars.

A foto mostra o lorde sombrio dos Sith no que parece ser uma nave ou instalação do Império. O local é similar à esfera de meditação que vemos em O Império Contra-Ataca, embora seja uma sala consideravelmente mais escura.

A revista ainda aponta que, sob a máscara, está Hayden Christensen, que interpretou Anakin Skywalker em Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith.

Essa será a primeira vez que vemos Darth Vader em live-action desde Rogue One: Uma História Star Wars. O personagem, no entanto, já apareceu em Star Wars Rebels, Jedi Fallen Order e em outras mídias.

Veja a imagem da série de Obi-Wan Kenobi, divulgada pela EW, abaixo.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 25 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.