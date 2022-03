Demolidor e mais séries adultas da Marvel são exibidas sem censura no Disney+

As séries da Marvel/Netflix foram adicionadas ao Disney+ nos EUA, mas ainda não no Brasil. Inicialmente, os fãs estavam preocupados que certos episódios de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, O Justiceiro e mais seriam censurados, mas esse parece que não foi o caso.

O IGN analisou os momentos mais violentos das séries que faziam parte do catálogo da Netflix e confirmou que eles continuam presentes no Disney+.

Alguns desses momentos incluem: Wilson Fisk esmagando a cabeça do bandido com a porta do carro (Demolidor S1 E5), um homem sendo baleado no rosto (Demolidor S1 E13), cena de sexo do Demolidor e Elektra (Demolidor S2 E5), Stick abrindo a ferida de Elektra (Demolidor S2 E8), Elektra cortando a garganta de um homem (Demolidor S2 E8), cena de sexo de Jessica Jones com Luke Cage (Jessica Jones S1 E1), dentre outros.

Além disso, momentos violentos de Luke Cage e O Justiceiro também permaneceram. Assim sendo, é bem provável que no Brasil as séries também não sejam censuradas.

Rumor de 4ª temporada de Demolidor

Já sabemos que o Demolidor faz parte do Universo Cinematográfico Marvel desde Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, parece que uma nova temporada da série sobre Matt Murdock está em desenvolvimento.

O Murphy’s Multiverse apontou que a Disney está abrindo uma nova produtora chamada Blind Faith Productions (Fé Cega em tradução livre). Tendo em vista que o Demolidor é um católico cego, pode ser que a produtora esteja envolvida com uma nova série do personagem.

Outra evidência parte da Production Weekly, publicação confiável usada por profissionais de cinema e tv. Nela há a chamada de elenco para um “reboot de Demolidor”.

Com isso, pode ser que a série da Netflix ganhe um reboot, com a história sendo contada do zero, mas, ao menos, com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor.

Por enquanto é melhor encarar isso como rumor, visto que não foi feito qualquer pronunciamento oficial por parte da Marvel.

Ainda não há previsão para a chegada de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, O Justiceiro e Os Defensores no Disney+.

