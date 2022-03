Derivada de Big Bang Theory terá mesma duração da original? Ator responde

Young Sheldon é um grande sucesso na TV, mas será que pode ter a mesma duração de The Big Bang Theory? Foram nada menos que 12 temporadas, o que nem todo seriado consegue alcançar.

Em entrevista com a ET Online, o ator Iain Armitage disse que adoraria que Young Sheldon alcançasse as 12 temporadas. Ou até mais.

“Eu adoraria fazer mais. Aceito qualquer coisa. Então, veremos. Eu não acho que poderia me cansar dessas pessoas. Temos alguns colegas de elenco maravilhosos.”

Um sucesso de audiência

Atualmente, Young Sheldon é um dos maiores sucessos de audiência da CBS, canal dos Estados Unidos que também exibiu The Big Bang Theory.

Caso os números se mantenham tão bons, é claro que existe a possibilidade de Young Sheldon durar muito tempo.

Young Sheldon gira em torno da juventude de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons em The Big Bang Theory.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.