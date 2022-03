Derivada de Big Bang Theory torna velho problema de Amy e Sheldon ainda pior

Young Sheldon trouxe Amy de volta para o 16º episódio da quinta temporada e junto dela veio um velho problema do casal de The Big Bang Theory.

No episódio em questão, Amy se junta ao marido durante a narração de abertura. Eles falam sobre os principais componentes de um relacionamento que podem causar problemas, incluindo sexo, que Sheldon chama de intimidade física.

Amy interrompe dizendo “especialmente quando um não quer ser íntimo com tanta frequência quanto o outro”. Ela obviamente se refere a eles, mas Sheldon não percebe e até pergunta de quem eles estão falando.

Isso é um grande problema do relacionamento entre os dois em The Big Bang Theory, que aparentemente havia sido resolvido no fim da série com o casamento.

Young Sheldon, no entanto, indica que esse não é o caso, visto que a narração se passa após os eventos da série principal.

Young Sheldon cria erro com protagonista em The Big Bang Theory

O oitavo episódio da quinta temporada de Young Sheldon trouxe um erro na história do protagonista em The Big Bang Theory. O nerd ouve duas vezes o mesmo conselho, em uma repetição de trama que não faz sentido.

Em Young Sheldon, o personagem na adolescência vê um embate entre os pais sobre um assunto: mentir. A mãe não quer que Sheldon comece a mentir, enquanto pai dele dá a lição de que às vezes não contar a verdade é um bom caminho.

Essa discussão poderia explicar o trauma sobre Sheldon ser sempre tão sincero em The Big Bang Theory. Porém, o conselho do pai dele é o mesmo que Leonard dá para o amigo no décimo episódio da primeira temporada.

Dessa forma, se George já tinha dado o conselho antes, as palavras de Leonard não deveriam mudar nada em Sheldon. Ou ainda, o protagonista deveria ter lembrado ao amigo que ouviu isso antes, como Young Sheldon mostra.

A derivada, inclusive, muda muito da relação de George e Sheldon, que foi pintada de outra forma em The Big Bang Theory. Com isso, a produção das duas séries terá que explicar as diferenças que começam a ficar grandes entre os títulos.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.