Derivada de Game of Thrones já superou O Senhor dos Anéis na guerra de séries épicas

House of the Dragon – a derivada de Game of Thrones no HBO Max – já ultrapassa a série de O Senhor dos Anéis em um aspecto muito importante: a data de lançamento. Ambas as produções épicas chegam às suas respectivas plataformas em 2022, mas a série da HBO garantiu uma vantagem sobre o projeto da Amazon: ela estreia mais cedo.

A HBO confirmou a estreia de House of the Dragon para 21 de agosto de 2022. O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, por outro lado, chega ao catálogo da Amazon em 2 de setembro. A proximidade das datas pode causar grandes problemas para a produção do Prime Video.

Como House of the Dragon estreia 2 semanas antes da série de O Senhor dos Anéis, tem tudo para atrair a atenção dos fãs de fantasia épica – o que causará inevitáveis comparações. Além disso, a proximidade das datas de lançamento pode ocasionar uma certa “fadiga nos espectadores”, um veneno para séries inéditas.

Enquanto House of the Dragon e O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder não estreiam; veja abaixo tudo que você precisa saber sobre as duas produções épicas.

House of the Dragon tem a complexa missão de reconquistar os fãs de Game of Thrones após o polêmico desfecho da série.

A nova série é uma criação de George R.R. Martin – o autor de As Crônicas do Gelo e Fogo – e Ryan Condal, conhecido pela produção de ficção científica Colony. Condal também servirá como o showrunner da produção, junto com Miguel Sapochnik, um veterano de Game of Thrones.

O projeto da HBO se baseia no livro “Fire & Blood” (Fogo e Sangue), escrito por Martin. A história acompanha a conturbada trajetória da Casa Targaryen – uma das mais importantes do cenário político de Westeros.

Segundo o site oficial da HBO, a trama do prólogo se passa séculos antes dos eventos mostrados em Game of Thrones.

The House of the Dragon foca na “Dança dos Dragões”, a primeira Guerra Civil dos Targaryen, provocada por uma complexa sucessão ao Trono de Ferro. Fãs podem esperar por muita ação, intrigas políticas, violência e, é claro, dragões.

O elenco principal de House of the Dragon é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Como citamos acima, a série estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Tudo sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder no Prime Video

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder apresenta uma grande semelhança com House of the Dragon. Assim como a produção do HBO Max, a série do Prime Video é um prólogo.

A trama da série é ambientada na Segunda Era da Terra Média, séculos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis.

Como indica o subtítulo Os Anéis do Poder, a produção do Prime Video aborda a forja dos Anéis do Poder – e fala também sobre o relacionamento dos Elfos com os humanos e outros povos da região.

Embora não seja baseada em um livro específico, a série adapta para a TV muitos elementos de O Silmarillion, a “bíblia de Tolkien”.

Segundo as descrições prévias, uma das personagens mais importantes de Os Anéis do Poder é Galadriel. A Elfa – interpretada por Cate Blanchett nos filmes de Peter Jackson – é vivida pela atriz galesa Morfydd Clark.

A história começa quando Galadriel sente que há algo de errado na Terra Média, e motivada pelo desejo de vingar os irmãos – Finrod, Angrod e Aegnor – embarca em uma jornada em busca dos resquícios malignos de Melkor.

O elenco de O Senhor dos Anéis conta também com Robert Aramayo (Elrond), Owain Arthur (Durin IV), Maxim Baldry (Isildur), Nazanin Boniadi (Bronwyn), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Charles Edwards (Celebrimbor), Markella Kavanagh (Elanor), Sophia Nomvete (Disa), Charlie Vickers (Halbrand) e Benjamin Walker (Gil-Galad).

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder chega ao catálogo da Amazon em 2 de setembro.