Derivada de The Big Bang Theory confirma morte trágica de personagem ligado a Sheldon

The Big Bang Theory revela que George, o pai de Sheldon, morreu quando o filho tinha 14 anos. Uma atriz de Young Sheldon confirmou que a morte ocorrerá na derivada.

A série original diz que Sheldon pegou o pai traindo a mãe no ato. Um ano depois, George faleceu sem que os dois pudessem conversar sobre isso.

A atriz Raegan Revord, que interpreta Missy na série derivada de The Big Bang Theory, indicou no Twitter que veremos essa morte acontecendo no seriado.

“O relacionamento de Missy e George é lindo. Seremos todos destruídos pela reação dela à morte dele”, escreveu uma fã.

Prontamente, Revord respondeu: “Já estou destruída e ainda nem aconteceu”. Veja o tuite, abaixo.

I’m already destroyed and it hasn’t even happened yet 😭😭😭 https://t.co/DgcZnqVZns — Raegan Revord (@OfficialRaeganR) March 4, 2022

Atriz defende personagem de The Big Bang Theory

Em entrevista com o podcast Top Five, a atriz Mayim Bialik defendeu a voz de Bernadette, interpretada por Melissa Rauch, em The Big Bang Theory. Esta era considerada por muitos fãs a característica mais irritante da personagem.

Mayim Bialik comentou que a voz era uma parte importante da interpretação de Melissa Rauch como Bernadette porque poucos a associariam com uma cientista.

Como a própria personagem de The Big Bang Theory segue essa profissão, isso propagou a ideia de que todos os tipos de mulheres estão prosperando em vários campos científicos.

“Eu acho que é importante reconhecer que a personagem era uma cientista. Ela trabalha na indústria farmacêutica, mas como um tipo de bióloga molecular.”

“Acredito que é importante ressaltar que mulheres com vários tipos de vozes também são cientistas. A voz que Melissa fazia não é uma voz que você normalmente associaria com uma cientista.”

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.

