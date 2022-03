Derivada de The Big Bang Theory sugere que Amy e Sheldon tiveram mais de um filho

A primeira participação de Mayim Bialik como Amy em Young Sheldon revelou que a personagem dela teve um filho com Sheldon, após o casamento que vimos em The Big Bang Theory. A quinta temporada trouxe um indício que eles tiveram não um, mas dois filhos.

No 16º episódio, na introdução do capítulo, o casal fala sobre as coisas que afetam os relacionamentos, incluindo o dinheiro.

Continua depois da publicidade

Sheldon então fala sobre como Amy tirou o dinheiro dele para quadrinhos, porque eles precisavam economizar para a faculdade dos filhos.

Com isso, é deixado implícito que eles tiveram outro filho, ou filha, além de Leonard Cooper. O número exato, no entanto, não foi revelado.

Quem sabe no futuro de Young Sheldon essa revelação seja feita.

Mayim Bialik e Jim Parsons vivem Amy e Sheldon em The Big Bang Theory

Derivada de Big Bang Theory torna velho problema de Amy e Sheldon ainda pior

Young Sheldon trouxe Amy de volta para o 16º episódio da quinta temporada e junto dela veio um velho problema do casal de The Big Bang Theory.

No episódio em questão, Amy se junta ao marido durante a narração de abertura. Eles falam sobre os principais componentes de um relacionamento que podem causar problemas, incluindo sexo, que Sheldon chama de intimidade física.

Amy interrompe dizendo “especialmente quando um não quer ser íntimo com tanta frequência quanto o outro”. Ela obviamente se refere a eles, mas Sheldon não percebe e até pergunta de quem eles estão falando.

Isso é um grande problema do relacionamento entre os dois em The Big Bang Theory, que aparentemente havia sido resolvido no fim da série com o casamento.

Young Sheldon, no entanto, indica que esse não é o caso, visto que a narração se passa após os eventos da série principal.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.