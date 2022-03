Derivada de The Boys traz Wolverine em sua pior – e melhor – versão

Desde o lançamento de The Boys, os fãs esperavam ansiosamente pela introdução de Ground Hawk, que é uma espécie de paródia do Wolverine.

O personagem agora está em The Boys: Diabólicos, e pode-se dizer que ele é a pior versão do Wolverine – mas também a melhor.

Em primeiro lugar, existem vários paralelos entre Ground Hawk e Wolverine. No entanto, uma diferença entre eles é essencial: enquanto o Wolverine apresenta garras em suas mãos, Ground Hawk na verdade conta com… martelos.

Em The Boys: Diabólicos, Ground Hawk não é o mais sortudo dos super-heróis. Ele é forçado a encenar um assalto para que outros personagens brilhem.

Oito anos depois, a carreira de Ground Hawk se transformou em um grande fiasco. Ele vive uma existência miserável, desperdiçando todo o potencial que tinha como super-herói.

A paródia do Wolverine

De certo modo, Ground Hawk é uma versão piorada e ridicularizada do Wolverine. No entanto, também existe um certo carisma no personagem, de modo que é possível simpatizar com ele mesmo com o seu jeito áspero.

Os fãs ainda esperam ver Ground Hawk em live-action em The Boys, e realmente existem indicativos de que isto poderia acontecer.

A versão em The Boys: Diabólicos mostra que há potencial para esta paródia do Wolverine agradar os fãs.

The Boys: Diabólicos está disponível no Amazon Prime Video.