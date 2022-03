Desmascarada: Shaina namora há um ano homem que não é de Casamento às Cegas

Shaina Hurley foi um dos destaques na segunda temporada de Casamento às Cegas na Netflix. No entanto, ela, aparentemente, está namorando há um ano.

Com isso, ela já estaria namorando antes da estreia do programa, embora não estivesse quando as gravações ocorreram.

Ela agora estaria noiva de Christos Lardakis, aponta a People. Recentemente, ela chegou a publicar diversas fotos junto dele no Instagram.

“Ela está namorando Christos há quase um ano e este é o momento mais feliz que eu já vi dela”, disse uma fonte não identificada à People. “Ele ficou ao lado dela durante todo o drama de Casamento às Cegas e tem sido firme na tempestade”.

Mais sobre a trajetória de Shaina

Christos Lardakis não foi um dos participantes da segunda temporada do reality da Netflix, que encerrou as filmagens no ano passado, de acordo com entrevistas de outros participantes.

Os novos episódios foram ao ar em fevereiro de 2022 e mostraram Shaina desenvolvendo fortes conexões com dois homens – Kyle e Shayne.

Depois de aceitar uma proposta de Kyle, Shaina começou a ter dúvidas e expressou arrependimento por não ter sido sincera com Shayne sobre seus fortes sentimentos por ele. Eventualmente, Shaina terminou com Kyle.

Até agora, ela não anunciou o noivado oficialmente. A pergunta, no entanto, supostamente foi feita em 10 de março, aponta o PopCulture.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.