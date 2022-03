Destino de importante personagem em Outlander é revelado

Em Outlander, Fergus passa por um arco bastante dramático, o que deixou os fãs nervosos acerca do destino do personagem. Dito isso, o futuro dele já pode ser conhecido pelos mais ansiosos.

Fergus é expulso de casa por Marsali, que se cansa dele depois dos problemas com bebidas. Eventualmente, ele tenta se matar.

Jamie, no entanto, consegue chegar a tempo e salvá-lo. Mas o futuro de Fergus ainda é incerto nesse momento.

Nos livros que deram origem a Outlander, Fergus e a família dele conseguem se estabelecer em Wilmington, em 1779, sobrevivendo esse período difícil.

Naturalmente, a série pode seguir por um caminho diferente, mas não há indicativo de que isso irá acontecer.

Astro de Outlander diz que série pode continuar sem Jamie

Outlander gira em torno do relacionamento entre Jamie e Claire, mas não é garantido que ele chegue vivo até o fim da série. Sam Heughan, que interpreta o personagem, disse que o seriado pode continuar sem ele.

O ator disse saber como a história termina, visto que a autora Diana Gabaldon revelou o que acontecerá, então pode ser que vejamos um trecho da série sem ele.

“Diana Gabaldon tem tantos outros livros, como a série Lord John, e ela está escrevendo uma prequela de Outlander sobre os pais de Jamie”, disse o ator. “Então com certeza consigo enxergar Outlander sem mim”.

Sam acrescentou ao The Times: “Diana Gabaldon tem todo esse mundo em sua cabeça, e como ela amarra todas essas pontas soltas eu não tenho ideia”.

Provocando os fãs acerca da sexta temporada, o ator explicou que há muita coisa acontecendo na América do Norte do século 18 com a Guerra Revolucionária se aproximando.

Outlander já exibe a sexta temporada. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

