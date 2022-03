Diretor de Duna empolga fãs sobre série derivada

A continuação de Duna está em desenvolvimento e, além dela, o filme vai ganhar uma série prelúdio, intitulada The Sisterhood.

O seriado será focado na Bene Gesserit, ordem da qual pertence a mãe de Paul Atreides, Jessica Atreides, vivida por Rebecca Ferguson.

O diretor Denis Villeneuve trouxe uma atualização sobre a vindoura série, dizendo que ela está seguindo adiante no HBO Max.

“Veremos o que acontece. A série de TV é um trabalho em progresso. Está andando para a frente”, apontou o diretor. Vale lembrar que recentemente Diane Ademu-John foi contratada como showrunner da produção.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC. Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido na HBO Max.