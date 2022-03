Diretora de Superman & Lois comenta grande morte da 2ª temporada

Alerta de spoilers

O penúltimo episódio da segunda temporada de Superman & Lois traz a morte de um grande personagem: Bizarro. Também interpretado por Tyler Hoechlin, ele foi introduzido como um dos vilões desse ano do seriado.

A diretora Elizabeth Henstridge, que comandou o penúltimo episódio da temporada, falou sobre a morte do personagem e como estava empolgada para gravar isso.

“Honestamente, eu estava tão animada e grata por ter aquele momento com Bizarro”, disse Henstridge ao ComicBook. “Eu o amo como personagem, e eu realmente queria fazer justiça a isso. Há uma imagem que eu tinha em todos os meus documentos de preparação, era como, sangue saindo dos olhos e nariz de Bizarro. É muito escuro quando você assiste porque é à noite, mas foi o que fizemos”.

“Acho que filmando algo baseado em quadrinhos, sempre quero tentar respeitar os quadrinhos e as origens, e esse foi um momento muito importante para nós, tentarmos respeitar os quadrinhos e mais ou menos como aconteceu lá. E Tyler é um profissional. Ele foi simplesmente incrível”.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.