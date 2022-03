Disney+ é detonado por pais pela chegada de séries adultas ao streaming

O Disney+ anunciou recentemente que as séries da Marvel que estavam na Netflix, como Demolidor, entrariam para o seu catálogo.

Existe uma questão importante: o Disney+ é um serviço de streaming voltado para a família, e essas séries são adultas, apresentando violência e temas sombrios.

O Disney+ tentou contornar esse detalhe prometendo que as séries adultas da Marvel estarão em uma parte específica do serviço de streaming, mas para algumas pessoas, não é o bastante.

Em um comunicado divulgado à imprensa (via Comic Book Resources), o presidente do Conselho de Televisão e Mídia de Pais, Tim Winter, detonou a escolha do Disney+ em adicionar conteúdo adulto ao seu catálogo.

“O Disney+ se comercializou logicamente como um serviço de streaming para a família. Os pais confiaram na Disney para entregar exatamente isto.”

“Parece muito ‘fora da marca’ que o Disney+ queira adicionar conteúdo adulto ao seu catálogo, ostensivamente para aumentar a receita de assinaturas. O que vem depois?”

“Também vão adicionar shows de strip-tease ao vivo no Disney World?”

O presidente do Conselho de Televisão e Mídia de Pais também disse que é “desnecessário” que o Disney+ escolha adicionar conteúdo adulto para competir com outros serviços de streaming.

Em sua visão, o Disney+ já conquistou seu espaço com seu conteúdo voltado para a família.

“Não há necessidade de o Disney+ competir com o conteúdo adulto de outros serviços de streaming. A Disney já está em vantagem competitiva com um serviço que é o mais seguro para as famílias.”

“Isso pode manchar a marca para sempre.”

Disney+ ainda não respondeu

O Disney+ ainda não respondeu ao comunicado do Conselho de Televisão e Mídia de Pais.

É exatamente por causa de polêmicas como essa que a Disney evita produções que sejam muito sombrias ou maduras.

Muitas pessoas enxergam a marca Disney como algo voltado especificamente para as famílias e para o público jovem, o que faz com que a empresa tenha um cuidado especial com o tipo de conteúdo que apresenta.

As séries adultas da Marvel, que estavam na Netflix, devem chegar ao Disney+ em 16 de março. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.