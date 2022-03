Disney+ faz mudança para receber séries da Marvel e Netflix

Demolidor e as outras séries da Marvel lançadas originalmente na Netflix chegarão ao Disney+ nos EUA. Com isso, a plataforma de streaming prepara mudanças para que os pais controlem o que os filhos assistem.

A Disney anunciou que as séries como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, O Justiceiro, Punho de Ferro, Os Defensores e Agents of Shield chegarão no Disney+ em 16 de março (via THR).

Com a adição dessas séries, os controles parentais serão atualizados, dando a opção para os assinantes de restringirem o conteúdo de cada perfil, assim como adicionar códigos para bloquear os perfis.

Isso ocorre principalmente por conta de O Justiceiro, que conta com um grau maior de violência em comparação às outras séries da Marvel.

No Brasil, ainda não há informação sobre a chegada dessas séries no catálogo do Disney+. Todas elas saíram da Netflix em 1 de março.

Astro de Demolidor quer continuar interpretando o personagem

Os fãs vibraram quando Charlie Cox reprisou o papel de Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, o astro de Demolidor, da Netflix, quer aparecer em mais filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Cox participou do evento Supanova Comic Con & Gaming e disse que nem sempre sabia que reprisaria o papel, o que mudou nos últimos anos.

“Durante anos, me fizeram perguntas sobre retornar como Demolidor, e a verdade genuína era que eu assumi 100% que ele tinha ido embora, aquele navio tinha zarpado. Agora parece que eu estava mentindo por um longo tempo, na verdade não estava, só menti por pouco tempo. Você ainda não quer estragar tudo para as pessoas”.

Há rumores sobre o Demolidor aparecer em She-Hulk (Mulher-Hulk), no Disney+ e na série Armor Wars. Cox, no entanto, não pode dizer o que está vindo por aí.

“Quero dizer, eu me sinto tão sortudo por ter sido escalado para esse papel e é o presente que continua sendo entregue. Eu amei cada minuto da série”., disse ele. “Ser convidado a voltar e estar envolvido em qualquer capacidade é absolutamente emocionante para mim. E eu espero, eu não quero parecer ganancioso, mas espero fazer muito mais. Estar envolvido muito nisso, muito mais por muitos anos. Espero que nunca acabe. Espero que chegue ao ponto em que as pessoas digam, ‘Você é muito velho para interpretar esse papel'”.

