Disney+ planeja assinatura mais barata para fãs

O site The Information revelou que o Disney+ planeja uma assinatura mais barata para os fãs. O plano seria lançado primeiro nos Estados Unidos e depois expandido ao redor do mundo em 2023.

A empresa discute uma versão do Disney+ com anúncios entre os filmes e séries. Há anos existe a discussão no setor sobre a inclusão de propagandas para reduzir os custos.

Continua depois da publicidade

Apesar da informação, ainda não há uma previsão de qual pode ser o valor. Atualmente, a mensalidade no Brasil custa R$ 27,90 para o catálogo que conta com produções de franquias como Marvel e Star Wars.

No momento, plataformas como Paramount+ e HBO Max utilizam a estratégia. Com anúncios, os planos nesses serviços ficam até 40% mais baratos.

Entre os principais serviços, apenas a Netflix diz abertamente que não quer colocar anúncios no serviço. Publicamente, o Disney+ não se pronunciou sobre a informação.

Disney+ faz mudança para receber séries da Marvel e Netflix

Demolidor e as outras séries da Marvel lançadas originalmente na Netflix chegarão ao Disney+ nos EUA. Com isso, a plataforma de streaming prepara mudanças para que os pais controlem o que os filhos assistem.

A Disney anunciou que as séries como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, O Justiceiro, Punho de Ferro, Os Defensores e Agents of Shield chegarão no Disney+ em 16 de março (via THR).

Com a adição dessas séries, os controles parentais serão atualizados, dando a opção para os assinantes de restringirem o conteúdo de cada perfil, assim como adicionar códigos para bloquear os perfis.

Isso ocorre principalmente por conta de O Justiceiro, que conta com um grau maior de violência em comparação às outras séries da Marvel.

No Brasil, ainda não há informação sobre a chegada dessas séries no catálogo do Disney+. Todas elas saíram da Netflix em 1 de março.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).