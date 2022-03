Disney+ revela detalhe importante sobre Cavaleiro da Lua

O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua já está disponível no Disney+, e a Disney revelou um detalhe muito importante sobre a série: a época em que ela se ambienta.

Dentro da linha do tempo do Universo Cinematográfico da Marvel, a produção se encaixa logo após os acontecimentos de Gavião Arqueiro.

A série de Jeremy Renner e Hailee Steinfeld se passa no Natal de 2024, então Cavaleiro da Lua se ambienta logo nos primeiros meses de 2025, estando, portanto, no nosso futuro.

Confira o trailer:

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua, alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

