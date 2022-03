Elenco de Criminal Minds se reúne antes do revival da série; veja

Criminal Minds é uma série extremamente popular e não demorou muito após o fim do seriado para um revival ser anunciado. Apesar disso, poucas informações foram divulgadas sobre o projeto. Antes dele sair do papel, o elenco do programa se reuniu.

Em determinado ponto após o anúncio do revival, a atriz Paget Brewster disse acreditar que o revival estava morto, o que não é realidade, visto que o Paramount+ já confirmou o desenvolvimento da temporada nova.

Enquanto mais detalhes não são divulgados, a atriz Kirsten Vangsness, que interpretou Penelope Garcia, compartilhou uma foto dela ao lado de parte do elenco de Criminal Minds.

“Olá Paramount Plus, tive uma noite excepcional com essas excelentes pessoas ontem à noite e queria que você soubesse que somos divertidos, interessantes e ótimos para sair e também estamos muito gratos por Erica Messer ser um gênio que faz rosquinhas de crime da maneira mais singular”, escreveu a atriz de Criminal Minds na legenda da foto.

Na imagem, o elenco da série aparece abraçado. Veja abaixo.

Projeto de nova série de Criminal Minds está bem vivo

A série principal de Criminal Minds ficou no ar entre 2005 e 2020. Após o fim, a produção anunciou um reboot, o que animou muitos espectadores.

Porém, pouco tempo depois, a informação era de que essa nova série tinha sido cancelada. O reboot não tinha nem começado as gravações quando a notícia surgiu.

O TV Line trouxe a novidade animadora. A chefe de programação da ViaCom, Tanya Gills, comentou que a série não foi cancelada e que produtores ainda estão desenvolvendo ela.

“Nós ainda estamos desenvolvendo Criminal Minds. Nós temos mais para compartilhar em breve. Mas, está viva e bem”, destacou a executiva.

No Brasil, Criminal Minds ainda é reprisada pela AXN.