Eles cresceram: 4ª temporada de Stranger Things ganha primeiras imagens

A Netflix liberou as primeiras imagens da quarta temporada de Stranger Things, mostrando os icônicos personagens da série de volta.

As fotos foram divulgadas no Twitter. Podemos ver as crianças, que não são mais crianças, além de outros queridos personagens.

Dentre eles estão Hopper, Steve, Joyce, Robin e mais. Os contextos das fotos não foram revelados pela plataforma de streaming.

Tampouco foi mostrada principal criatura antagonista dessa temporada, mas podemos esperar algo tão terrível quanto o Devorador de Mentes.

Veja as fotos, abaixo.

Eu não tô conseguindo lidar com essas imagens em primeira mão da próxima temporada de Stranger Things. Quanto mais eu olho, maiores essas crianças ficam. 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/fh52vH8Fen — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 23, 2022

Anúncio do fim de Stranger Things e data da 4ª temporada

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Veja o anúncio e o comunicado dos irmãos Duffer, na íntegra, abaixo. Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

É ELA!!! A maior temporada de todas de #StrangerThings 🗣🗣🗣 e agora com datas!



O volume 1 chega no dia 27 de maio e o volume 2 chega no dia 1º de julho. pic.twitter.com/mgC9sFrac6 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2022