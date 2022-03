Elliot Page divulga primeira foto de seu novo personagem em The Umbrella Academy

The Umbella Academy está prestes a estrear sua terceira temporada pela Netflix, e Elliot Page acabou de revelar a primeira foto de seu novo personagem na série. No Twitter, escreve: “Conheça Viktor Hargreeves”.

Em dezembro de 2020, Page se apresentou novamente ao público com um texto sincero: “Oi amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são hey/they e meu nome é Elliot. Me sinto sortudo por estar escrevendo isso. Por estar aqui. Por ter chegado a este lugar na minha vida. Sinto uma imensa gratidão pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada”, escreveu na época.

Quanto a The Umbrella Academy, foi revelado no final da temporada anterior que os heróis foram substituídos por uma nova equipe, a Academia Sparrow, e de agora em diante a série seguirá por um caminho diferente das HQs em que se baseia.

Com isso, a Netflix também ganha liberdade para trabalhar o novo personagem de Page, embora detalhes sobre a mudança na série não tenham sido revelados até o momento.

Adaptação de quadrinhos

A série The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome.

O sucesso do seriado fez com que a Netflix percebesse que adaptações de quadrinhos menos conhecidos também podiam dar certo.

No entanto, não foram todas as tentativas da gigante do streaming que se mostraram bem-sucedidas.

O Legado de Júpiter, por exemplo, não teve o desempenho que a Netflix esperava, sendo cancelada pela gigante do streaming com apenas uma temporada.

A terceira temporada de The Umbrella Academy chega à Netflix em 22 de junho.