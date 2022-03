Erro de edição faz fãs questionarem a verdade em Casamento às Cegas

Enquanto a Netflix é acusada pelo piloto Toto Wolff de distorcer os acontecimentos de F1: Dirigir Para Viver ao seu favor, um fã do reality show Casamento às Cegas também notou um erro de edição no programa que pode deixar a plataforma de streaming me maus lençóis.

No TikTok, o usuário @straightouttaperu compartilhou um vídeo mostrando a falha no episódio oito da segunda temporada, durante um encontro entre o casal Sal Perez e Mallory Zapata.

Na cena em questão, os dois estavam juntos à mesa e comiam um camarão salteado que Sal havia feito para a ocasião. No entanto, ao longo da conversa, é possível ver como a quantidade de comida em seus pratos muda de forma curiosa.

O áudio parece normal, como uma conversa fluída entre os dois. No entanto, se reparar no vídeo, é perceptível como em um take os pratos estão vazios, em outro ângulo estão cheios e, logo em seguida, vazios de novo. Em questão de segundos.

Confira:

Erro de continuidade em Casamento às Cegas

O vídeo é uma prova suficiente de que Casamento às Cegas passa por manipulação em suas edições, alterando a ordem da conversa para chegar a um resultado que a Netflix deseja exibir aos seus espectadores, ainda que este não seja o mais verdadeiro.

Nos comentários, fãs do reality de namoro especulam que a Netflix tenha juntado pedaços da conversa do casal para criar a cena do jantar conforme o que esperavam da narrativa, mas na revisão não levaram em conta a quantidade de alimento em seus pratos, o que entrega os cortes.

O erro de continuidade na edição pode ter exposto a realidade do reality show.

A segunda temporada de Casamento às Cegas já está disponível na Netflix.