Escalada há 2 anos, atriz finalmente estreia em The Walking Dead

Atenção: contém spoilers de The Walking Dead.

The Walking Dead está em sua última temporada, mas ainda deu tempo de adicionar gente nova ao elenco: Margot Bingham!

Margot Bingham, que já atuou em Quando Você Chegou, Ela Quer Tudo e Hospital New Amsterdam, foi escalada em 2019 para se juntar ao elenco de The Walking Dead, quando estava em uma viagem no Arizona com sua mãe e duas amigas.

“Éramos nós quatro e estávamos nos divertindo muito. E então eu recebi a ligação da Angela e dos meus representantes e isso meio que virou a viagem de cabeça para baixo. Ficamos muito animadas. Fiquei muito grato por poder compartilhar aquele momento com minha mãe. Foi outro ponto da minha carreira pelo qual estou muito grata por poder estar com a família”, acrescentou Bingham.

Na época, Bingham deu voz a uma personagem misteriosa com a qual Eugene falou pela primeira vez pelo rádio em um episódio de novembro de 2019 e, depois, em março de 2020, antes que a produção da temporada fosse adiada durante a pandemia. Ela não havia feito nenhuma aparição física na série até agora.

Bingham finalmente apareceu no episódio 5 da 11ª temporada como Max, uma mulher que trabalha para a líder da Commonwealth. No episódio da semana passada, no entanto, finalmente Max pôde se revelar a Eugene como a verdadeira Stephanie com quem tinha conversado todo esse tempo.

Seja bem-vinda ao elenco de The Walking Dead!

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

