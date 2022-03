Estrela de Demolidor quer voltar em possível reboot no MCU

Deborah Ann Woll interpretou Karen Page nas três temporadas de Demolidor da Netflix. Ela disse estar disposta a retornar para um possível reboot da série no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A atriz conversou com o Den of Geek e falou sobre o tempo dela trabalhando em Demolidor. Ela está aberta à possibilidade de retornar para um reboot, que é centro de rumores recentemente.

Ela, no entanto, disse que gostaria que o projeto seguisse a mesma linha da série original e que hesitaria caso fosse completamente diferente.

“Eu ficaria feliz em, em um piscar de olhos, aceitaria viver Karen novamente. Obviamente, eu quero que seja a coisa certa. Eu não gostaria, você sabe, se fosse completamente diferente do que fizemos.

“Quero voltar porque eu quero interpretar com Matt Murdock novamente e quero interpretar com Frank Castle novamente e quero ver esses personagens novamente, mesmo que eu tenha mantido contato com os humanos, você sabe que os personagens também são pessoas fascinantes. Marvel Studios, estou aqui de ouvidos abertos”.

Rumor de 4ª temporada de Demolidor

Já sabemos que o Demolidor faz parte do Universo Cinematográfico Marvel desde Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Agora, parece que uma nova temporada da série sobre Matt Murdock está em desenvolvimento.

O Murphy’s Multiverse apontou que a Disney está abrindo uma nova produtora chamada Blind Faith Productions (Fé Cega em tradução livre). Tendo em vista que o Demolidor é um católico cego, pode ser que a produtora esteja envolvida com uma nova série do personagem.

Outra evidência parte da Production Weekly, publicação confiável usada por profissionais de cinema e tv. Nela há a chamada de elenco para um “reboot de Demolidor”.

Com isso, pode ser que a série da Netflix ganhe um reboot, com a história sendo contada do zero, mas, ao menos, com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor.

Por enquanto é melhor encarar isso como rumor, visto que não foi feito qualquer pronunciamento oficial por parte da Marvel.

Ainda não há previsão para a chegada de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, O Justiceiro e Os Defensores no Disney+.

