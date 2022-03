Estrela de Round 6 consegue 1º papel em Hollywood

Round 6 virou um sucesso histórico para a Netflix, impulsionando a carreira de vários atores.

A série é uma produção da Coreia do Sul, mas agora as estrelas do elenco podem conseguir papéis em qualquer lugar do mundo.

É o caso de Jung Ho-yeon, estrela de Round 6 que conseguiu o seu primeiro papel em Hollywood.

De acordo com o Digital Spy, Jung Ho-yeon estará em Disclaimer, uma nova produção do Apple TV+.

Nova série com grande elenco

A série contará com grandes estrelas de Hollywood, como Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee.

A história gira em torno de uma jornalista que alcançou grande sucesso em sua carreira revelando os segredos sujos de grandes instituições.

No entanto, ela se encontra ameaçada ao descobrir que um de seus próprios segredos sombrios pode ser revelado ao mundo, o que coloca a sua carreira em risco.

A estrela de Round 6 interpretará uma personagem chamada Kim, que trabalha para a protagonista.

Ainda não há data de lançamento para Disclaimer, do Apple TV+.