Euphoria: Explicado por que [SPOILER] tinha uma arma no fim da 2ª temporada

Alerta de spoilers

O final da segunda temporada de Euphoria conta com um dramático confronto entre Nate e o pai dele, Cal. O personagem de Jacob Elordi levou uma arma e foi explicado o porquê disso.

Na sequência, Nate confronta Cal com a arma no bolso. Eventualmente ele mostra para o pai, antes de pegar um pen drive, dizendo que o pai será preso, com a polícia bem próxima.

Isso não explica, no entanto, por que ele levou a arma e Jacob Elordi revelou o motivo à Variety, falando sobre o psicológico do próprio personagem.

“Ele provavelmente não tem certeza de como vai ser. Ele tem pavor de seu pai, e uma grande parte dele quer matar seu pai – para colocar uma bala na cabeça de seus demônios. Ele também está em um ponto sem retorno, e está completamente desequilibrado nesse ponto”, disse o ator.

Mais sobre Euphoria

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. A produção é aclamada pela crítica e também se mostrou um sucesso com o público, principalmente em sua segunda temporada.

A atuação de Zendaya recebeu vários elogios, com a atriz conquistando um Emmy por seu trabalho na primeira temporada. Com a performance da estrela ficando ainda mais intensa na segunda temporada, muitos acreditam que ela é uma forte candidata para vencer o prêmio mais uma vez.

No Brasil, Euphoria está disponível na HBO Max.