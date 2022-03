Euphoria terá redenção de personagem na 3ª temporada

Alerta de spoilers

No final da segunda temporada de Euphoria, Nate prepara a prisão do próprio pai, Carl. Ele parece ter entregado as gravações dos atos de Cal para a polícia.

Depois disso, ele confessa que quer se vingar do pai. Nos momentos finais, vemos Cal sendo algemado e levado embora. O personagem, no entanto, deve ganhar uma redenção na terceira temporada.

Continua depois da publicidade

O ator Eric Dane conversou com a Variety e revelou que a história do personagem continuará no futuro da série da HBO.

“Haverá redenção. Quero dizer, essa é a trajetória em que ele está. Não consigo imaginar a vida de Cal na solitária. É difícil trabalhar Cal no enredo quando ele está atrás das grades”.

Mais sobre Euphoria

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. A produção é aclamada pela crítica e também se mostrou um sucesso com o público, principalmente em sua segunda temporada.

A atuação de Zendaya recebeu vários elogios, com a atriz conquistando um Emmy por seu trabalho na primeira temporada. Com a performance da estrela ficando ainda mais intensa na segunda temporada, muitos acreditam que ela é uma forte candidata para vencer o prêmio mais uma vez.

No Brasil, Euphoria está disponível na HBO Max.