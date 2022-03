Explicamos o final da 3ª temporada de Expresso do Amanhã

No bombástico episódio final da 3ª temporada de Expresso do Amanhã, Melanie tenta trazer os aliados de Layton para seu próprio lado – e passa por grandes reviravoltas. Recém-chegado à Netflix, o desfecho deixou muitos fãs chocados, e pode representar uma mudança importantíssima para o futuro da série.

“A Terra congelou. Os últimos sobreviventes vivem em um trem que viaja pelo mundo e se esforçam para manter uma complexa coexistência a bordo”, afirma a sinopse oficial de Expresso do Amanhã na Netflix.

No episódio final, os sobreviventes se dividem em dois grupos distintos: Alex, Ruth, Javi, Josie, Rochie e outros aliados se juntam à Layton na busca pelo Novo Éden. Enquanto isso, Ben, Bess, Miss Audrey e Miles resolvem permanecer no trem com Melanie.

O site CinemaHolic explicou tudo que acontece na conclusão da 3ª temporada de Expresso do Amanhã; veja abaixo.

O final explicado da 3ª temporada de Expresso do Amanhã

A principal dúvida dos fãs de Expresso do Amanhã envolve o grupo de Layton: será que eles conseguem chegar ao Novo Éden?

Para a alegria dos espectadores, a resposta é sim. Após se separar do grupo de Melanie, o personagem de Daveed Diggs embarca em sua nova jornada – onde encontra muitos obstáculos.

Quando o trem atinge o território mais danificado, Layton começa a se preocupar com um possível descarrilamento. Entretanto, após um grande esforço do protagonista e de Javi, eles conseguem colocar o veículo de volta nos trilhos.

O trem ultrapassa a perigosa ponte, e o grupo de Layton consegue finalmente chegar ao Novo Éden.

No local, Alex, Javi e Layton fazem uma leitura da temperatura, e confirmam que o Novo Éden é realmente quente. Pela primeira vez após o congelamento da terra, humanos saem do trem sem trajes resistentes ao frio – e aproveitam a tão sonhada luz do sol.

Mesmo sem árvores e vegetação, como indicavam as visões de Layton, o Novo Éden pode se estabelecer como o novo lar da vida humana na Terra.

Além disso, como a Srta. Headwood, uma cientista, faz parte da expedição de Layton, seu conhecimento pode ajudar no cultivo de comida e outros mantimentos importantes.

O que é a explosão vista por Melanie?

Três meses após o grupo de Layton chegar ao Novo Éden, Melanie testemunha uma grande explosão no céu.

A personagem fica intrigada com o mistério por trás da explosão. Afinal de contas, além dos passageiros do trem, os únicos sobreviventes são Wilford, Layton e seu grupo.

Como Wilford é limitado a um pequeno vagão repleto de drogas de suspensão, a única maneira que o personagem poderia se envolver na explosão seria tirar seu vagão dos trilhos, possivelmente com a ajuda de outros humanos desconhecidos.

Assim como aconteceu no encontro de Layton com Asha, Wilford pode ter encontrado um novo grupo de sobreviventes. A explosão, dessa forma, pode ser uma isca para Melanie.

Outra possibilidade envolve o grupo de Layton. Com os três meses no Novo Éden, os personagens podem ter iniciado uma colonização. Sendo assim, a explosão pode ser uma mensagem de boas vindas para Melanie – ou um sinal de alerta para a personagem.

A 3ª temporada de Expresso do Amanhã já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.