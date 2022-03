Expresso do Amanhã: Tudo o que sabemos sobre a 4ª temporada

Sucesso na Netflix, o final da 3ª temporada de Expresso do Amanhã trouxe desenvolvimentos chocantes para a história de Layton e Melanie. Quem já maratonou o terceiro ano quer saber: a série será renovada para a 4ª temporada? Quando estreiam os novos episódios? E quem retorna na trama inédita?

“A Terra congelou. Os últimos sobreviventes vivem em um trem que viaja pelo mundo e se esforçam para manter uma complexa coexistência a bordo”, afirma a sinopse oficial de Expresso do Amanhã na Netflix.

Os protagonistas de Expresso do Amanhã – Layton e Melanie – são interpretados respectivamente por Daveed Diggs e Jennifer Connelly.

Veja abaixo tudo que já sabemos sobre a renovação, elenco, trama e data de estreia da 4ª temporada de Expresso do Amanhã.

Renovação de Expresso do Amanhã para a 4ª temporada

Para a alegria dos fãs, Expresso do Amanhã já foi renovada para a 4ª temporada. A emissora americana TNT deu o sinal verde para a produção de novos episódios em 29 de julho de 2021, quando a 3ª temporada ainda estava sendo produzida.

A renovação não foi uma surpresa, já que Expresso do Amanhã é um dos maiores hits da TNT. A 3ª temporada foi produzida na cidade canadense de Vancouver, onde também devem acontecer as filmagens dos novos episódios.

Quem retorna em Expresso do Amanhã 3

De acordo com o site Screen Rant, grande parte do elenco principal de Expresso do Amanhã deve retornar na 4ª temporada – incluindo Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Rowan Blanchard, Iddo Goldberg, Lena Hall, Mickey Sumner, Sam Otto, Shiela Vand, Mike O’Malley, Roberto Urbina, e Jaylin Fletcher.

Entretanto, após os eventos da 3ª temporada, o status do Sr. Wilford, personagem de Sean Bean, fica envolto em mistério.

Os atores da 3ª temporada de Expresso do Amanhã que não devem retornar nos novos episódios são Archie Punjabi, Annalise Basso e Steven Ogg.

A TNT também confirmou a adição de dois reforços de peso ao elenco: Michael Aronov (The Americans) e Clark Gregg (o Agente Coulson dos filmes do MCU).

A trama da 4ª temporada de Expresso do Amanhã

O paradigma de Expresso do Amanhã muda constantemente, e ao final da 3ª temporada, essa tendência se repete.

Parte dos passageiros do trem acompanha Layton na busca pelo Novo Éden. Outros, decidem permanecer nos trilhos sob a liderança de Melanie.

A cena final da 3ª temporada de Expresso do Amanhã é ambientada após um salto temporal de três meses. Melanie avista uma explosão longínqua, o que pode indicar a sobrevivência de outra parte da humanidade.

Vale lembrar que, na 4ª temporada de Expresso do Amanhã será comandada por Paul Zbyszewski, que chega para substituir os showrunners Graeme Manson e Aubrey Nealon.

Data de estreia da 4ª temporada de Expresso do Amanhã

A TNT ainda não divulgou a data de estreia da 4ª temporada de Expresso do Amanhã.

Segundo o site Screen Rant, tudo indica que os novos episódios vão estrear em meados de 2023. Afinal, as três temporadas da série foram lançadas em 2020, 2021 e 2022.

Caso a emissora adote o mesmo modelo de lançamentos, a 4ª temporada pode estrear em março de 2023.

Enquanto isso, as 3 temporadas de Expresso do Amanhã continuam disponíveis na Netflix.