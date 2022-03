Família de noiva de Casamento às Cegas pede para ex-noivo ficar longe dela

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Casamento às Cegas chegou ao fim, mas uma confusão continua. A família de Deepti Vempati quer ter certeza de que a noiva vai ficar longe de Shake.

No reality show da Netflix, os participantes desistiram de ir ao altar. O motivo foi a descoberta de Deepti, que soube sobre a falta de atração do ex-noivo por ela.

No Instagram, os irmãos de Deepti, Sunny e Hina, escreveram um comunicado. O texto pede que a noiva de Casamento às Cegas continue longe de Shake.

“Você (Shake) falou essas coisas sabendo que as pessoas assistiriam a isso um dia. Meus pais e toda nossa família sentaram para ver você falar pelas costas da nossa irmã sobre as inseguranças que ela lutou a vida inteira. Apesar dos seus comentários sobre o corpo dela na frente e fora das câmeras, ela sempre te apoiou, apesar de nossos esforços de convencê-la a olhar nossa visão de Casamento às Cegas”, afirmam os irmãos na nota.

No fim, os dois pedem que Shake fique longe de Deepti. “Nos perdoe se não somos simpáticos a você. Boa sorte no resto da sua vida e fique longe da nossa irmã”, finalizam.

Em resposta, Shake simplesmente escreveu que “não é perfeito, mas é real”.

Deepti explica decisão em Casamento às Cegas

A segunda temporada de Casamento às Cegas chegou ao fim com Deepti dizendo ao noivo, Shake, no altar, que não se casaria com ele, visto que ele não faz ela se sentir especial.

Os dois reconheceram a falta de química e tentaram trabalhar isso no reality, mas os espectadores viram Shake falando com os amigos sobre como ele não sentia atração por Deepti, que o lembrava da tia dele.

Deepti viu essas cenas agora que foram ao ar e falou sobre elas em entrevista ao Buzzfeed.

“Shake e eu conversamos sobre como a intimidade física e a química estavam faltando entre nós. Mas assistir e ver como ele fez isso – foi tipo, ‘Oh, olhe para mim, eu sou esse cara legal que só vai falar merda sobre você para os meus amigos'”.

“Você não fala sobre alguém que é seu noivo, muito menos um melhor amigo – ou mesmo um amigo de verdade – desse jeito. Foi meio decepcionante e difícil de assistir, especialmente porque meus pais foram tão impactados por isso. Nós o recebemos em nossa casa”, continuou Deepti.

Ela explicou que teve a percepção de que não daria certo entre eles logo após o encontro da massagem, que deveria funcionar em seus problemas de intimidade.

“Parecia tão falso e como se estivéssemos forçando”, disse ela. “Eu tive a epifania do tipo: ‘Por que estou tentando provar a essa pessoa que me vê? Cansei de tentar, superei isso. Só preciso seguir em frente e descobrir o que quero – em vez de tentar descobrir por que ele não me quer”.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.