Fãs acreditam que viram Walter White em trailer de Better Call Saul

Os fãs acreditam que existe uma participação especial de Walter White no trailer da sexta temporada de Better Call Saul. Alguns internautas acreditam que viram mesmo o personagem – ou melhor, que ouviram.

No trailer da sexta temporada de Better Call Saul, uma voz pode ser ouvida dizendo, por volta da marca de 1:39: “Aconteça o que acontecer a seguir, não vai acontecer do jeito que você pensa.”

Alguns fãs acreditam que é a voz do ator Bryan Cranston, que interpretou Walter White em Breaking Bad.

É claro que, por enquanto, tudo não passa de uma especulação, até porque o personagem que diz essa frase não é revelado no trailer.

No entanto, alguns fãs indicam que, como a sexta temporada de Better Call Saul é a última, seria adequado se Walter White tivesse uma participação.

Confira abaixo o trailer da sexta temporada de Better Call Saul.

Série derivada de Breaking Bad

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad. A história gira em torno de Saul Goodman, personagem interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é de Vince Gilligan, o mesmo criador de Breaking Bad. Ele também trabalhou em El Camino: A Breaking Bad Film, longa-metragem que serviu como uma espécie de sequência para Breaking Bad.

No Brasil, Better Call Saul está disponível na Netflix.