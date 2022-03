Fãs da Marvel comparam nova heroína do MCU com herói da DC

As séries da Marvel no Disney+ estão fazendo grande sucesso entre os fãs do MCU, seja ao abordar personagens já conhecidos, como Loki, ou para aprender novatos, como Kate Bishop.

A próxima jovem heroína a ser introduzida será Ms. Marvel, pseudônimo de Kamala Khan, mas os trailers para a novidade não empolgaram muito parte do público da Marvel, que tem feito algumas comparações, inclusive, com um personagem famoso da DC.

Na nova série, a colegial adquire superpoderes parecidos ao da Capitã Marvel, e eles são representados em cena com uma espécie de chama roxa/lilás que emana de seus punhos. As comparações com Lanterna Verde foram praticamente instantâneas, e o público não ficou muito animado com isso.

“Realmente ansioso por isso. Não tenho certeza do quanto eu amo mudar os poderes dela para torná-los todos brilhantes, mas acho que vamos ver como isso se traduz.”, diz um espectador do trailer no YouTube. Outro fã escreveu que eles estavam “muito animados para ver essa adaptação dos quadrinhos, especialmente como ela obtém seus poderes […] mas… Por que ela tem poderes de Lanterna Verde?”.

Outro fã tem uma teoria para a mudança: “Mesmo que ela originalmente tenha podedres de elasticidade, eles [Marvel] pareciam transformá-lo em uma projeção de força/artefato como o que um Lanterna Verde pode fazer com a luz (desculpe pelo crossover da DC, lol).,deixando a Elasticidade única para o próximo Sr. Fantástico, Reid Richards. Esse é o meu palpite…”

Confira o trailer logo abaixo:

Ms. Marvel chega no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

