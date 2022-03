Fãs da Netflix têm uma mesma reclamação sobre Ninguém Pode Saber

Ninguém Pode Saber, nova minissérie da Netflix, é um verdadeiro sucesso de audiência na plataforma de streaming, mas parece que os fãs concordam com um ponto fraco da série.

Na trama de oito episódios, acompanhamos as descobertas dolorosas de Andy Oliver (Bella Heathcote) sobre o passado sombrio de sua mãe, interpretada por Toni Collette. A produção é uma criação de Charlotte Stoudt com base em um livro de Karin Slaughter.

Continua depois da publicidade

Apesar da série ter muitas reviravoltas e ter conquistado os espectadores da Netflix, quem viu a série tem uma opinião unânime sobre a personagem de Heathcote: todos acham ela tremendamente irritante!

“Tudo o que eu quero saber é se Andy vai parar de ser estúpida e de agir como um bebê? Eu não a suporto, mas agora estou muito entretido para parar de assistir”, disse um espectador no Twitter. Outro afirma que Andy é “a personagem mais irritante que já vi em anos”.

Mais sobre Ninguém Pode Saber

Ninguém Pode Saber é estrelada por Toni Collette, que nos últimos anos se tornou conhecida por Hereditário, Entre Facas e Segredos e Inacreditável, mas que também esteve em Pequena Miss Sunshine, O Sexto Sentido e Um Grande Garoto. Ela é acompanhada no elenco por Bella Heathcote, de Sombras da Noite. Os atores Omari Hardwick, Joe Dempsie e David Wenham também fazem parte de Ninguém Pode Saber.

Apesar da promessa de sucesso, a recepção de Ninguém Pode Saber com a crítica é um tanto divisiva. No Rotten Tomatoes, a série aparece com 50% de aprovação, com os críticos elogiando as atuações, mas chamando a produção de “cansativa”.

De qualquer maneira, pode valer a pena dar uma chance para Ninguém Pode Saber. A premissa envolvendo mistério pode atrair boa parte do público.

Ninguém Pode Saber está disponível na Netflix.