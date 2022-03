Fãs de Bridgerton estão atacando personagem: “Insuportável” e “Misógina”

A 2ª temporada de Bridgerton fez um ótimo trabalho ao igualar – e até mesmo superar – o sucesso dos primeiros episódios. O novo ano trouxe desenvolvimentos chocantes para a história do clã Bridgerton. Entretanto, uma integrante da família acabou se tornando o alvo do ódio dos fãs, sendo chamada de “insuportável” e “misógina”. Mas será que essas acusações procedem?

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

Baseada no livro “The Viscount Who Loved Me”, a 2ª temporada de Bridgerton foca na história do primogênito Anthony – personagem que vive um surpreendente triângulo amoroso com as irmãs Kate e Edwina Sharma.

O site CheatSheet revelou por que os fãs estão atacando uma das irmãs Bridgerton; veja abaixo e confira se você concorda com as acusações.

A polêmica de Eloise na 2ª temporada de Bridgerton

Na 1ª temporada de Bridgerton, Eloise não faz o menor esforço para esconder sua verdadeira opinião sobre casamentos.

A personagem não deseja se casar. Na verdade, sua intenção é ser “mais do que uma mulher”.

Em certos momentos, Eloise chega a criticar a irmã Daphne por “cumprir o esperado papel feminino”. Ela também admira a Lady Whistledown pelo fato da fofoqueira ser uma mulher independente.

A temática continua na 2ª temporada. Eloise é apresentada para a sociedade, mas continua negando-se a encontrar um marido.

Parte dos fãs de Bridgerton odeia a trama de Eloise. Muitos falaram sobre a personagem em postagens no Reddit.

“Eu já não gostava da Eloise na 1ª temporada. Ela é muito forçada! É como quem diz ‘olhem como eu sou diferente’”, comentou um fã.

Na postagem, muitos fãs de Bridgerton detonaram a trama de Eloise e a personalidade “moderna” da personagem.

“O jeitão hipócrita dela é realmente insuportável. Mesmo sendo extremamente privilegiada, fica o tempo todo insatisfeita, sempre reclamando”, opinou outro fã na rede social.

Alguns assinantes da Netflix afirmam que vão “desistir de Bridgerton” quando a série focar no casamento de Eloise.

Em acusações mais pesadas, parte dos espectadores de Bridgerton afirma que Eloise não é uma feminista – e sim uma mulher misógina.

“Acho que ela se sente presa pelas normas da sociedade. Ela quer liberdade para se expressar, mas acaba virando uma esnobe que acredita que as mulheres que gostam de coisas que ela não aprova são burras. Com isso, ela se torna uma misógina igual aos homens que tanto critica”, analisa outro fã.

Alguns fãs da Netflix, por outro lado, defendem Eloise. Segundo eles, as atitudes da personagem podem ser explicadas por sua idade.

“Ela é apenas uma adolescente! Claro que ela é esnobe e se acha melhor que os outros. Mas espero que ela cresça nas próximas temporadas”, comentou outro fã.

A 2ª temporada de Bridgerton está disponível na Netflix.